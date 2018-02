Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei, premierul Dancila si PSD analizeaza informatiile aparute in spatiul public cu privire la uriasul scandal declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea Negulescu. Conducerea DNA…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) e zguduita din temelii. Inregistrarile cu Mircea 'Portocala' Negulescu și cu șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, au inflamat clasa politica si nu numai. Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o alta teorie in privinta acestor dezvaluiri. Acesta spune ca presedintele Klaus…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat ca dorește sa participe la audieri in Comisia parlamentara pentru controlul Serviciului Roman de Informații (SRI), data urmand sa fie stabilita marti, a anunțat senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare.Manda a precizat…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform…

- Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Serban Nicolae si Calin Popescu Tariceanu au criticat dur DNA, dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de fostul deputat PSD Vlad Cosma, din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar in care erau vizati Sebastian Ghita…

- Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, susține, in urma dezvaluirilor vizand DNA, ca s-ar fi asteptat deja la masuri si reactii si pentru ca acestea nu au venit, face apel la ministrul Justitiei. „Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate!", a transmis Codrin Ștefanescu. De asemenea,…

- „Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la domnul Tudorel Toader, in mod…

- "Este ingrijorator pentru fiecare roman si eu, in calitate de prim ministu, vazand ca in discutiile de aseara se cerea fabricarea probelor chiar pentru prim ministru, nu sunt intr-o situatie confortabila, dar si pentru un roman care trebuie sa vada in justitie dreptatea. Nu trebuie sa vedem ca intreaga…

- Codrin Ștefanescu, despre dezvaluirile privind DNA: Tudorele, fa ceva, ca nu se mai poate! Lucrurile au ajuns la paroxism!, a spus secretarul general adjunct al PSD, luni, afirmand ca vorbim de o cangrena generalizata și trebuie luate masuri urgent, fie ca este vorba de o ancheta penala sau despre sesizarea…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat luni ca, in urma dezvaluirilor vizand DNA, s-ar fi asteptat deja la masuri si reactii si pentru ca acestea nu au venit, face apel la ministrul Justitiei: “Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate!” “Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a poziționat, luni dimineața, de partea procurorilor DNA – Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. In…

- "Trebuia desemnat premierul Romaniei si era vehiculat numele unui fost ministru. Exista in lucru la mine un dosar cu acest ministru. Am fost chemata si intrebata daca am putea sa iesim cat mai repede cu dosarul. Explicatia a fost de genul ca daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan (presedintele…

- "Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- 'Cu privire la Timisoara sunt fara cuvinte. Mi-as dori sa nu mai vedem aceste imagini in spitalele din Romania. Tot ce am putut sa fac in acest moment a fost sa cer o informare Directiei de Sanatate Publica Timis, care a demarat un control urgent, a sanctionat spitalul, a sanctionat cadrele medicale…

- Peste 60 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, mai mult de 32 la suta dintre acestea fiind in Bacau. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 10.623 de la debutul epidemiei in Romania, potrivit news.ro.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei, afirma surse UE. Comisia…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- Saptamana trecuta (15 – 19 ianuarie) au fost raportate inca 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi au aparut in judetele Vaslui (23 de cazuri) si Prahova (20 de cazuri), scrie news.ro. Deși, in județul Brașov nu a fost inregistrat niciun caz,…

- In saptamana 15-19 ianuarie, in județul Vaslui au fost raportate 23 de cazuri. Reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) au anunțat ca, in saptamana 15-19 ianuarie, au fost raportate 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 județe și in municipiul București.…

- V. Stoica Potrivit datelor oficiale, numarul cazurilor de rujeola raportate și confirmate in județul Prahova a crescut cu inca 20 de persoane depistate cu aceasta boala in ultima saptamana. Conform Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, județul Prahova s-a aflat pe locul…

- Femeile social-democrate din organizatia Prahova saluta si apreciaza desemnarea Vioricai Dancila in inalta functie de Prim-Ministru al Romaniei. Numirea in aceasta functie este o onoare pentru toate colegele din partid si pentru femeile din Romania. Semnificatia acestui act creste, intrucat…

- PACT pentru Romania considera ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizata de PSD-ALDE pentru pozitia de premier, Viorica Dancila, este cea corecta, "optiunea cea mai putin periculoasa pentru democratia din Romania". "In contextul actual, in care majoritatea…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- Dezvaluiri neștiute despre Andreea Berecleanu. Știrista de la Antena 1 a vorbit in direct la tv, despre familia ei și despre ceea ce ii place sa faca cel mai mult. Vedeta are o familie frumoasa și un soț care ii face toate poftele. „Pe partea de final a jurnalului imi permit sa fie mai altfel, cand…

- Ministerul Afacerilor Externe vine cu prima reactie dupa ce ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria. Potrivit presei, convocarea ar surveni ca urmare a declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate de oficialii ungari…

- La sfarsit de an, oamenii serviciilor din justitie au primit ordin sa stranga de urgenta cat mai multe semnaturi impotriva Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR) si a Asociației Magistraților din Romania (AMR), prin care sa spuna ca nu i-au reprezentat in Parlament cand s-au discutat…

- Florin Iordache a recunoscut ca a fost o problema vizavi de acest subiect. "Sincer, noi le-am tradus in engleza. La cați parteneri are Romania, nu puteam sa traducem și in engleza, și in franceza, și in germana etc. Dar demersul pe care noi l-am inițiat a plecat de la reacția ambasadelor de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca nicio prevedere din legile justiției nu afecteaza independența justiției și nici nu afecteaza activitatea magistraților, dand ca asigurari ca modificarile reprezinta un pas contra abuzurilor. „Eu sper ca aceste…

- Alexandra este „omul invizibil” al statului. 24 de ani nu au fost suficienți sa arate ca exista și ca are nevoi. La cate uși a putut sa bata și cate eforturi a putut sa faca impreuna cu tatal ei și toate au fost in zadar.Povestea Alexandrei incepe in urma cu 24 de ani. S-a nascut in Germania…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu le raspunde ambasadorilor îngrijorați de situația din justiția de la noi. ”Am citit, am anumite nedumeriri. Ma bucur ca ambasadorii statelor UE sunt preocupați de evoluțiile din România. Îmi dau seama ca exista 2 ipoteze…

- Florin Iordache: Nu este necesar avizul Comisiei de la Veneția, legile justiției intaresc lupta anticorupție Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii țarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Finlanda.

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Sunt ”telepatici”, ”portocale”, ”veverițe”, colecționari cu acte in neregula de tablouri... Ei susțin ca au avut in comun și ca i-a unit lupta impotriva corupției și celebrul stat de drept. Toți s-au facut insa remarcați, in peisajul justiției din Romania prin cu totul și cu totul altceva. "Eroii DNA",…

- Actorul și regizorul Dan Puric a vorbit, intr-un interviu pentru emisiunea Sinteza Zilei, la Antena3, despre Romania de azi, despre reperele și valorile naționale calcate in picioare, despre dezbinarea care se simte mai mult ca oricand, despre credința, dar și despre umorul de ieri și cel de azi, care…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, la Parlament, ca nu il intereseaza raportul MCV, ci ca in Romania sa nu mai existe abuzuri la adresa cetațenilor, din partea procurorilor și a judecatorilor. El a afirmat ca a pregatit mai multe amendamente la legile justiției, care prevad ca Inspectia…

