Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu, candidat pentru un nou mandat la Congresul din 29 iunie, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca sunt prea multe lipitori si prea multe personaje lipsite de caracter in preajma, prea multi fatarnici si prea multi tradatori pe metru patrat, care vor…

- Fostul secretar general PSD Codrin Stefanescu, a afirmat miercuri seara, cu cateva zile inainte de Congresul partidului in care se vor stabili functii de conducere, ca exista „prea multi tradatori” si ca acesta nu se va supune lor.

- ''Prea multe lipitori si prea multe personaje lipsite de caracter in preajma noastra. Prea multi fatarnici si prea multi tradatori pe metru patrat. Si unii dintre acestia chiar vor sa ne fie Sefi ! Sa-i urmam neconditionat si sa ne supunem cu piosenie. Eu, unul, nu o voi face ! Asta am vrut sa va…

- Președintele TSD este ”contracandidatul” lui Codrin Ștefanescu in PSD pentru funcția de secretar general. Decizia va fi luata la Congresul de sambata, 29 iunie. ”Am luat aceasta decizie pentru ca nu puteam accepta sa stau pe margine in timp ce partidul in care am investit timp, energie, munca,…

- Codrin Stefanescu anunta ca are sustinea organizatiei PSD Prahova pentru a candida la functia de secretar general al partidului, la Congresul de pe 29 iunie."Le multumesc colegilor mei din PSD Prahova! Astazi au decis si ei sa ma sustina la Congres ptr functia de Secretar General al PSD! Vom…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu a anuntat, vineri, ca va candida, la Congresul extraordinar din 29 iunie, pentru aceeasi functie, el primind sustinere din partea Organizatiei PSD Sector 1. "Le multumesc colegilor mei din Organizatia PSD sector 1 ! Astazi au votat o rezolutie privind…

- "Privesc cu ingrijorare in jurul meu. Lupte interne fara sens. Sper sa nu ne facem rau singuri si sa dam satisfactie adversarilor nostri. Care nu sunt putini si sunt si foarte cruzi...", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook. Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, astazi, de la ora 11.00, iar…

- Codrin Stefanescu, fostul secretar general al PSD, anunta confruntari serioase la Congresul PSD de la 29 iunie. Acesta vrea ca dupa o limpezire a apelor in partid sa nu mai existe franturi si scandaluri."E obligatoriu sa strangem randurile! Acum pana nu este prea tarziu! Si sper ca acest Congres…