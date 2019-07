Stiri pe aceeasi tema

- "Sistemul si-a anuntat astazi decizia. Barna, candidat la prezidentiale si Ciolos premier! Totul decurge conform planului trasat. Ca sa ne ia dracu" pe toti!" a scris Codrin Stefanescu, duminica, pe Facebook. Liderii Aliantei 2020 USR-PLUS au anuntat oficial candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a precizat ca Alianta a decis sa aiba candidati comuni si la alegerile locale si la cele parlamentare din 2020. Liderul USR, Dan Barna, si liderul PLUS, Dacian Ciolos, au anuntat oficial, duminica, intr-o conferinta de presa, ca Dan Barna va fi candidatul Aliantei 2020 la…

- Liderii Aliantei 2020 USR-PLUS au anuntat, duminica, oficial, candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale din acest an. De altfel, liderul PLUS, Dacian Ciolos, a precizat ca Alianta a decis...

- Liderii Aliantei 2020 USR-PLUS au anuntat, duminica, oficial, candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale din toamna. Dan Barna a spus ca asta este ceea ce isi doresc romanii si afirma ca obiectivul este ajungerea sa in turul al doilea, cel mai probabil alaturi de presedintele Klaus Iohannis,…

- Candidatul Uniunii Salvați Romania (USR) la alegerile prezidențiale va fi supus la vot „foarte probabil” la congresul partidului de pe 13 iulie. Asta a declarat președintele formațiunii politice, Dan Barna, care a precizat ca cel mai probabil va exista un tandem. Barna a menționat ca Alianța USR-PLUS…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri seara, intr-o emisiune la TVR 1, ca alianta USR-PLUS isi doreste „categoric” sa il invinga pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din toamna. Barna a spus, de asemenea, ca trebuie accentuata integrarea cu PLUS, fiind doua partide cu „culturi organizationale…

- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…

- Liderul USR a precizat ca și-ar dori sa vada un tur doi intre Klaus Iohannis și candidatul Alianței. „Alianța USR-PLUS va avea un candidat la alegerile prezidențiale, cu siguranța. Eu vreau sa vad un tur doi intre președintele Iohannis și candidatul Alianței USR-PLUS. Atunci va fi cu adevarat…