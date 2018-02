Stiri pe aceeasi tema

- Actorul, regizorul si producatorul Kevin Smith a anuntat ca a fost foarte aproape de moarte din cauza unui "atac de cord foarte grav", relateaza luni Press Association. Smith, in varsta de 47 de ani, spune ca nu s-ar mai afla in viata daca nu ar fi mers la spital. "Dupa primul…

- Ionut Eduard, baietelul rapit de moarte din bratele tatalui sau in urma cumplitului accident de pe trecerea de pietoni de pe bulevardul 1 Mai, a fost condus astazi pe ultimul drum. Jalea celor care s-au adunat in spatele sicriului micut al copilului de numai un an si jumatate a fost nemasurata. Parintele…

- In urmatoarele luni 8 zodii vor avea un succes colosal de mare din care vor reuși sa se imbogateasca ajungand sa urce la alt nivel social mult mai ridicat Vor avea multe bucurii in familie, multe momente de neuitat alaturi de prieteni și rude, dar și momente in care vor fi singuri, intr-o vacanța și…

- Desi romanilor le plac foarte mult telefoanele inteligente, dorinta de a fi in permanenta conectati prin intermediul retelelor de socializare si la curent cu noutatile momentului inca nu eclipseaza cu totul viata personala, cei mai multi preferand sa-si petreaca timpul cu partenerul de viata sau prietenii.…

- Drake a donat 1 milion de dolari și a filmat reacțiile oamenilor. Noua piesa a lui Drake, ”God’s Plan” a reușit sa induioșeze internauții, dupa ce muzicianul a aparut in videoclipul piesei donand aproape un milion de dolari comunitații din Miami, Florida, scrie libertatea.

- Mihai Bendeac a implinit 35 de ani, iar de ziua sa, Codin Maticiuc, a dat publicitații o poveste neștiuta despre ei. Actorul de comedie Mihai Bendeac, care nu mai realizeaza emisiunea „In puii mei” , a implinit 35 de ani in data de 16 februarie. Bunul sau prieten, Codin Maticiuc, despre care s-a spus…

- Barbatul a fost operat de chirurgi intrucat a ajuns in Unitatea de Primire Urgente (UPU) in soc traumatic, dupa ce a fost prins de un tractor in cadere. Victima a fost preluata de la Raducaneni de un echipaj medical SMURD. „Pacientul a ajuns in UPU cu un traumatism abdominal prin strivire, soc traumatic,…

- Șofer luat la bataie cu bata de baseball in centrul orașului Botoșani. Atacatorul este un alt șofer cu 50 de ani mai tanar. Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere, lovire și alte violențe. Incidentul a avut loc sambata, in zona ultracentrala a Botoșaniului, acolo unde un șofer a fost luat…

- Daca in prima faza mesajul Codin Maticiuc suna "M-am culcat cu Madalina Ghenea", dupa ce citesti tot iti vei da seama ca a adormit numai cu numele ei pe perna pentru ca o astfel de surpriza l-a asteptat la un hotel, scrie spynews.ro. Citeste si Madalina Ghenea, la un pas de o noua despartire?…

- Un baiat din Salisbury (Maryland, Statele Unite) pe nume Darius Foreman este norocos sa se afle inca in viata dupa un accident bizar si infricosator in care un surub de 15 centimetri i-a perforat creierul.

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista a fost Anamaria Prodan, dar și pe cealalta fiica, Anca, venind de urgența din America.

- Codin Maticiuc si Flavia Mihasan ar fi decis sa incheie povestea de dragoste cu doua saptamani in urma, scrie spynews.ro. Mai mult, Flavia Mihasan a luat decizia sa nu il mai urmareasca pe Codin Maticiuc in mediul online, semn ca despartirea a fost una dureroasa, cel putin pentru ea. Citeste…

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- Un accident rutier care putea avea urmari tragice s-a petrecut ieri dupa-amiaza la intrare in Reșița, aproape de restaurantul Casa Banațeana. O mașina s-a rasturnat in raul Barzava și doar o minune a facut ca cele doua persoane din interior sa scape cu viața. Un accident rutier s-a produs vineri, in…

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același…

- Victima a fost gasita in stop cardio-respirator de doua echipaje de la Ambulanta. Prin apel la 112, s-a cerut ajutor pentru un pacient cu sincopa. Un tanar in varsta de 21 de ani care locuia intr-un apartament de pe strada Ciric din Iasi a murit dupa ce s-a inecat cu covrigi. Victima si-a pierdut viata…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…

- Inceputul de saptamana i-a adus o sperietura de proporții unui șofer timișorean. Aflat luni, in jurul orelor 16, la volan, in intersecția de la Centrul Bancar, langa Iulius Mall, tanarul in varsta de 23 de ani nici n-a pornit bine de la semafor, ca s-a trezit cu niște cabluri de troleibuz pe parbriz!…

- Un tata in varsta de 42 de ani a fost la un pas de moarte, dupa ce ar fi crezut ca sufera de o simpla raceala. Nu doar ca avea simptomele racelii, dar, caprin minune, acesta acuza dureri foarte mari la cot.

- Și-ar da și viața, daca astfel ar putea sa o salveze, de la moarte, pe cea care a nascut-o! E drama pe care e nevoita s-o traiasca o fata care munceste inca de la varsta de 14 ani, doar ca sa o mai tina pe mama ei in viata. O mama care simte ca are zilele numarate.

- „Tide Pod Challenge” este un nou joc periculos, care a devenit popular parintre adolescenți. Tinerii se provoaca intre ei sa manance capsule de detergent si trebuie sa se filmeze si sa posteze imaginile in mediul virtual - dovada ca au dus pana la capat probele periculoase.

- Oradeanca accidentata in primaA dimineataA a acestui ancontinua razboiul lupta sa traiasca. Unul dintre medicii care se ocupa de Alina Fekete a facut dezvaluiri despre starea de sanatate a supravietuitoarei incidentului grav.

- Monalisa Pandelea, o tanara din Pitești, a pierdut lupta cu viața. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Artista in varsta de 26 de ani, Monalisa Pandelea, a fost o fata extrem de talentata, iubita și apreciata. Munca sa a fost intotdeauna…

- Scene șocante pe strada! O tanara insarcinata a fost calcata pe burta de soția unui barbat cu care avea o aventura.Imaginile șocante au facut rapid inconjurul lumii, iar potrivit jurnaliștilor Daily Mail totul s-a intamplat pe o strada din China.

- Noi detalii ies la iveala despre divorțul dintre vedeta de televiziune Catrinel Sandu și partenerul ei de viața, fostul jucator de tenis Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a șocat pe toata lumea dupa ce, cu doar cateva zile inainte de incheierea anului 2017 a anunțat ca divorțeaza de partenerul ei de viața,…

- Presa ultimelor saptamani ale anului 2017 ca si emisiunile informative din prima zi a Noului An au abundat in relatari despre ceea ce par a fi faptele mai mult decat reprobabile ale unui om caruia pana in urma cu cativa ani i se inchinau ode. La radio, la televiziune, in ziare.

- Viata sportivului Vladislav Gribincea, impuscat in cap intr-un local din Chisinau, atarna de un fir de ata. Potrivit presei locale, starea victimei este grava, iar medicii Spitalului de Urgenta evita sa evalueze sansele sale de a ramane viu.

- Luptatorul Vladislav Gribincea, care acum doua zile a fost impuscat in cap intr-un local din Chisinau, se zbate intre viata si moarte. Potrivit medicilor Spitalului de Urgenta, starea victimei este grava. Doctorii sunt rezervati in privinta sanselor sale de supravietuire.

- "Cica a ieșit un adevarat show in Parlament, un moment pe care il putem numi chiar halucinant, dar are și o doza de amuzament in el. In timp ce la microfon vorbea Vlad Alexandrescu de la USR pe legile justiției, un grup de senatori PSD a decis sa le intoarca serviciul protestatarilor USR. (...) Ai…

- Doi frati gemeni din comuna suceveana Ipotesti au fost implicati intr-o altercatie intr-o statie de metrou din capitala Belgiei. Unul dintre ei a fost omorat, iar celalalt a ajuns in stare grava la spital.

- Unul dintre cele mai recente cazuri si totodata si unul dintre cele mai grave a fost inregistrat in cursul serii de luni, fiind vorba despre un barbat de 60 de ani din Holboca care a baut jumatate de litru de antigel, confundandu-l cu sticla de alcool. Desi a ajuns in scurt timp la spital, unde i s-a…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania atarge atenția asupra condițiilor in care iși duc viața de zi cu zi magistrații in instanțele de judecata. Astfel, intr-un colaj foto sunt aratate discrepanțele din viața judecatorlor romani care au un volum de peste 1.000 de dosare anual și magistrații din…

- O filmare in care trei eleve din Caras-Severin se bat in timpul unei pauze a devenit virala pe Internet. Acestea au fost identificate si risca sa fie exmatriculate. Incidentul a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, la Liceul "Hercules" din Herculane. Inspectoratul Scolar Judetean Caras-Severin…

- Anamaria Prodan a vorbit despre subiecte pe care nu le discuta atunci cand vine vorba de familia ei. Prezentatoarea de la "Gospodar fara pereche" a marturisit care au fost cele mai sensibile clipe din viata ei si a declarat tare mandra, ca a ajuns aproape numarul 1 in televiziune cu emisiunea pe care…

- Marea doamna a muzicii populare romanești Maria Ciobanu a avut un frate geaman. Acesta a murit la varsta de numai cinci ani. Maria Ciobanu, despre care al carei prim soț au ieșit la iveala amanunte șocante , este considerata cea mai mare cantareața de muzica populara din Romania. Maria Ciobanu, care…

- Gypsy Rose Blanchard este la inchisoare dupa ce a ucis-o pe Dee Dee Blanchard, mama ei. Iar Rod Blanchard, tatal criminalei, spune ca fosta lui soție a primit exact ce a meritat. Totul a inceput cand Gypsy era doar un copil. Dee Dee, mama ei, le spunea celor din jur ca ea este bolnava in stadiu terminal,…

- Celebrul crai de Dorobanti, Codin Maticiuc, a facut o confesiune de-a dreptul uimitoare. Cu siguranta, Flavia va fi surprinsa de mesajul pe care iubitul ei l-a postat cu puțin timp in urma pe contul lui de socializare.

- Unde mergem, ce vedem, ce facem? Raspunsurile la aceste intrebari esentiale sunt in telefonul nostru mobil, de unde, uneori, ele sunt livrate politiei: Curtea suprema a Statelor Unite va decide daca acest sistem...