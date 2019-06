COD PORTOCALIU, inundații. Arafat, avertizare: Risc major! Ce trebuie să facă oamenii "Problemele cu care ne-am confruntat au fost cele de now casting. Viituri care au aparut brusc. Am avut 4 coii care s-au pierdut in Prahova (...) Transmit populatiei sa fie atenta la recomandari, alerte si sa colaboreze cu autoritatile locale si cele specializate precum ISU, mai ales daca se impune evacuarea. Inca ne confruntam cu refuzul cand vine vorba de a-i scote pe oameni din cas,a cand exista un risc. Recomandarile sunt date pe baza unei informatii ca o problema poate fi mai grava si este in interesul lor si al copiilor lor. Cand vad ca vine o viitura, oamenii trebuie sa ajunga… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

