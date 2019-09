Stiri pe aceeasi tema

- Este cunoscut drept cel mai bogat roman din Statele Unite si parintele DVD-ului. In conturi are peste 100 de milioane de dolari. George Haber este unul dintre romanii care schimba lumea, iar acum se pregateste pentru tehnologia care va revoluționa societatea: inteligența artificiala.

- Doi tineri din judetul Ialomita, sot si sotie, vand in Italia, Franta si Anglia miere vie - neprelucrata chimic sau termic. Dulce de Amara, brandul sub care se comercializeaza produsul, este la mare cautare in judetul Ialomita, dar si in strainatate.

- Cel care se considera „un adevarat fiu al secolului al XIX lea”, cu ascendența basarabeana de pe Kogilnic, dar nascut la Iasi (6 septembrie 1817), personalitate fascinanta a epocii moderne, spirit pasionat [1] , a absolvit studii in Franta si Germania (Berlin), a fost profesor de istorie nationala la…

- Irina Rimes si-a dorit mereu sa urce pe scena Festivalului International Cerbul de Aur, iar momentele in care urmarea la televizor transmisiunile TVR din Piata Sfatului din Brasov se numara printre cele mai dragi amintiri ale copilariei.

- Uniunea Europeana va interzice total, incepand din 2021, o mulțime de produse din plastic de unica folosința. Inclusiv paiele. Așa ca inlocuirea lor cu variantele ecologice a inceput deja. Iar in Franța chiar a devenit o afacere, tot mai banoasa.

- In plin sezon estival, pe simezele Galeriei „Euro Foto Art”, Centru Expozițional FIAP Oradea – Romania, va fi instalata o noua expoziție retrospectiva de arta fotografica, de aceasta data din Brașov. Cele 100 de fotografii alb-negru și color au fost realizate de reputatul artist fotograf Udvardi…

- Arthur Ryan, fondatorul lanțului de magazine Primark, a murit la varsta de 83 de ani, anunța presa britanica. Irlandezul Arthur Ryan, cel care a pus bazele imperiului Primark, a incetat din viața, anunța Mirror.co.uk. Doliu prelungit! Am pierdut un zeu al muzicii! A murit subit El a fondat…

- De asemenea, doua treimi din respondenti spun ca autoritatile fiscale colecteaza tot mai multe informatii si folosesc instrumente precum data analytics, in contextul avansului tehnologic din toata lumea. In acest sens, Marea Britanie conduce in randul tarilor europene (85-), urmata de Franta (71-).…