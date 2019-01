Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia internationala antijihadista condusa de SUA a anuntat vineri ca a inceput retragerea trupelor sale din Siria, la mai putin de o luna dupa anuntul surprinzator al presedintelui Donald Trump privind dezangajarea fortelor americane din conflictul din aceasta tara, relateaza AFP. …

Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a confirmat joi ca retragerea trupelor americane din Siria va avea loc, el negand orice 'contradictie' in strategia presedintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a confirmat joi ca retragerea trupelor americane din Siria va avea loc, el negand orice 'contradictie' in strategia presedintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, transmite AFP. 'Presedintele Trump a luat decizia de a ne retrage…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se declara hotarat sa neutralizeze gruparea terorista Statul Islamic in Siria, in pofida planului anuntat de retragere a trupelor americane din aceasta zona de conflict, a declarat senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenti ...

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca gruparea extremista Statul Islamic a fost "in mare parte invinsa", dand inapoi fata de o declaratie anterioara in care vorbea despre o infrangere totala, adaugand ca tine de tarile de regiune, inclusiv Turcia, sa se ocupe de ramasitele organizatiei,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a anuntat, miercuri, ca Statul Islamic (ISIS) a executat 700 de prizonieri in aproape doua luni in estul Siriei, scrie Reuters.Gruparea de monitorizare din Marea Britanie a precizat ca prizonierii se afla printre cei 1.350 de civili si soldati pe…