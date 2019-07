Cluj: Un copil de 9 ani, găsit mort şi cu urme de violenţă Un copil de 9 ani a fost gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o locuinta din Cluj-Napoca si cu urme de violenta pe corp.



"Dispeceratul 112 a fost anuntat de catre o persoana ca intr-o locuinta din Cluj-Napoca se afla in stare de inconstienta un copil de 9 ani. Politistii deplasati la fata socului au constatat, din pacate, decesul copilului. La examinarea trupului s-au constatat urme de violenta, motiv pentru care cadavrul copilului a fost preluat si transportat la medicina legala, in vederea efectuarii necropsiei. Politistii efectueaza cercetari sub aspectul comiterii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Un copil de 9 ani a fost gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o locuinta din Cluj-Napoca, pe corpul acestuia fiind gasite urme de violenta. Politistii au deschis un dosar penal si ii audiaza pe mama baiatului si pe concubinul ei, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant…

- Vineri, 21 iunie, politistii Sectiei 1 Grosi au emis un ordin de protectie provizoriu, pe numele unui barbat din Satu Nou de Jos care, pe fondul unor neintelegeri, si-a agresat fizic sotia. Si politistii Sectiei 6 Politie Rurala Sarasau au intervenit la un caz de violenta in familie, sesizat de o femeie…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secțiile 1, 2, in colaborare cu polițiștii Serviciului Criminalistic, au reușit miercuri, 19 iunie, identificarea și reținerea unui barbat de 31 de ani, din comuna Dumitrița, județul Bistrița-Nasaud, cercetat sub aspectul comiterii infractiunii…

- Noi detalii ies la iveala in cazul elevului agresiv care a fost evacuat de catre politisti din curtea liceului la care invata. Tanarul, in varsta de 15 ani, face parte din sistemul de protectie a copilului. In urma scandalului, acesta a fost internat la o clinica de specialitate din Cluj-Napoca. Potrivit…

- O femeie, din Arcani, a ajuns sa fie supusa unor acte de violența de propriul fiu . Fratele agresorului, nu a stat pe ganduri și a apelat la ajutorul autoritaților de teama ca mama sa ar putea pați ceva.Cateva zile mai tarziu, barbatul violent a decis sa iși dea mama afara din casa. Polițiștii din cadrul…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 17 aprilie, în jurul orei 15:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati prin Apel Unic de Urgenta 112 despre faptul ca, dintr-un imobil din cartierul Zorilor, din Cluj-Napoca, a fost sustrasa suma de 820 de lei de catre un barbat…

- Amenințarile au fost facute in casa in care barbatul sta impreuna cu parinții sai. Polițiștii orașului Sebiș au fost sesizați și au emis un ordine de protecție provizoriu pentru cinci zile, evacuandu-l totodata pe barbat din locuința. Acesta nu are voie sa se apropie de parinții sai la mai puțin de…

- Doua femei, una de 38 de ani din Arad și una de 44 de ani din Chișineu Criș, au fost batute de barbații lor și au cerut ajutorul polițiștilor. Una dintre ele a fost lovita cu pumnii in cap, iar cealalta a fost lovita cu pumnii și picioarele. „Un ordin de protecție provizoriu a fost emis de…