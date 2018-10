Cluj, premieră românească: Licitaţie cu utilaje second hand Potrivit managerului de proiect, Raul Astefanei, in cadrul licitatiei au fost scoase la vanzare 50 de utilaje, scopul organizatorilor fiind acela de a ajunge ca in urmatorii cinci ani sa tranzactioneze in acest mod unul din cinci utilaje second hand vandute in Romania. 'La Cluj-Napoca s-a desfasurat prima licitatie de utilaje second hand - camioane, tractoare, combine agricole - din Romania. Au fost scoase la vanzare 55 de utilaje din trei industrii - tehnica agricola, utilaje de constructii si pentru transporturi, valoarea totala a acestora depasind 1,3 milioane de euro. Scopul nostru este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

