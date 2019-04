„La 16.00, trebuia sa fiu in Senat. Le-am promis colegilor ca raman sa conduc ședințele de Plen pana plec la Bruxelles. Era 15.40 in Mihailești. La intrare in oraș, a fost radar.

E de apreciat cum s-au mișcat cei de la Poliție, in sensul in care au ințeles ca ma grabesc, le-a luat zece minute sa scrie, a ramas sa-mi trimita acasa procesul verbal. Le-am explicat de ce am mers tare. Chiar trebuia sa ajung", a spus Claudiu Manda, luni seara, la TVR 1, in emisiunea moderata de Ionuț Cristache, „Romania 9".

