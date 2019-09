Stiri pe aceeasi tema

- Primul sau produs, Truston, este echipat in variante de basculanta si betoniera, si este asamblate 100- la Baia Mare. In momentul de fata, sunt finalizate pe linia de asamblare primele 10 autoutilitare, pentru 3 dintre ele fiind deja semnate contracte cu clienti din Baia Mare, Bucuresti si Bistrita.…

- Pana in 1989, 23 august era ziua cea mai importanta pentru romani. Comuniștii și-au insușit aceasta bucata importanta din istoria noastra fara ca implicarea lor sa existe in mod direct. Intoarcerea armelor impotriva Germaniei hitleriste și a aliaților sai nu a avut nimic in comun cu partidul care avea…

- Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), controlul pe segmentul dispozitivelor cu laser a venit in contextul in care un copil de 10 ani a orbit dupa ce s-a jucat cu o jucarie cu laser. 'In urma informatiilor aparute in spatiul public in 29 iulie a.c.,…

- Guvernul va acorda tot sprijinul Republicii Moldova pentru implementarea proiectelor din domeniile de protectia mediului, sanatate, educatie, a declarat, miercuri, premierul Viorica Dancila, mentionand ca exista interes comun pentru proiectele de interconectare a infrastructurii de transport si reducerea…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in iunie cu 1,52%, ajungand la 1.715.914, comparativ cu 1.690.193 de polite PAD active la 30 iunie 2018, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de…

- Consiliul Concurentei (CC) va lansa luni, 1 iulie, platforma 'Monitorul Preturilor pentru Carburanti', care va contine informatii despre tarifele practicate in marile lanturi de benzinarii din Romania, potrivit unui anunt al institutiei. La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat astazi, 25 iunie, la cea de-a de-a șasea ediție a Forumului de Afaceri al Parteneriatului Estic (PaE), organizat de Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cu sprijinul Comisiei Europene, in…

- Comunele din Județul Alba vor prezenta duminica, 23 iunie 2019, pe Campia Libertații de la Blaj, obiceiurile tradiționale cu care se mandresc, dar și gospodaria și gastronomia tradiționala a zonelor pe care le reprezinta, intr-o noua etapa a Festivalului de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”.…