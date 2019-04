Clanul PSD Cosma, asfalt în Ploiești, tango la Miami. Logodnica lui Vlad Cosma are firmă de asfaltări pe bani publici! Familia Cosma e inca stapana peste lucrarile de drumuri din județul Prahova: dupa viitorul socru și viitorul cumnat, partenera lui Vlad Cosma are și ea firma care asfalteaza imprejurimile Ploieștiului: Terra Strade Total Construct SRL, cu afaceri de 2,9 milioane de euro in 2018. In cele 26 de volume ale dosarului 547/1/2014* de la Inalta Curte, legat de clanul Cosma, apar și doua nume puțin cunoscute publicului larg, Marian și Andrei Țarinda, tata și fiu. Sunt personaje foarte importante: tatal și fratele logodnicei lui Vlad Cosma, Alexandra Raluca. Legați de firmele de asfaltari Star T&D SRL,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intre tablourile, lingourile și banii gasiți intr-unul dintre locurile in care cel supranumit „creierul Guvernului Dancila” iși ascundea averea a fost gasit un pașaport expirat emis pe numele lui Darius Valcov Libertatea a obținut fotografia in care apar banii din șpaga ai lui Darius Valcov: 1,3 milioane…

- Libertatea continua scoaterea la iveala a unor fapte halucinante din dosarele penale ale clanului Cosma. Ca sa poata lua 10% pentru PSD și o treime din profit pentru Vlad Cosma și apropiații sai, o ulița asfaltata din satul Aluniș, de langa Slanic Prahova, are pe hartii și in deconturi un kilometru…

- A inceput albirea corupției in dosarele clanului Cosma, pe masura ce denunțatorii incep sa iși retraga declarațiile in fața anchetatorilor de la Secția de Investigare a Magistraților. Numai ca actele cu atribuiri trucate, lucrarile supraevaluate și plațile contabile raman in dosare. Iar spitalele murdare…

- Copiii exploatați in Anglia au fost expuși pe portalul de net al Justiției din Romania și transformați din victime in martori. Scrisoarea emoționanta a unui polițist englez catre publicul din Romania. "Ultimele cateva zile reprezinta o perioada trista pentru Justiția din Romania. Oamenii din țara dumneavoastra…

- Politia rutiera desfasoara astazi o ampla actiune pe reze judetului Prahova, dupa cum urmeaza: pe DN 1, la Comarnic si Barcanesti, pe DN 1 A, la Valenii de Munte, pe DN 1 B, la Bucov, precum si pe alte drumuri la Plopeni, Paulesti, zona Campina, Floresti, Sinaia. Politistii rutieri actioneaza pentru…

- Polițiștii rutieri din Prahova desfașoara, luni dimineața, o noua acțiune, pentru prevenirea si combaterea cauzelor generatoare de accidente, urmarind, in special, combaterea conducerii autoturismelor de catre persoane care au consumat bauturi alcoolice. Acțiunea are loc pe DN 1, DN 1A și DN 1B. Echipajele…