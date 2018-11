Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei a saptea victime, un barbat, a fost descoperit joi dupa-amiaza sub daramaturile unor cladiri care s-au prabusit luni la Marsilia, a declarat procurorul Republicii, citat de AFP, informeaza Agerpres.roDupa prabusirea brusca, luni dimineata, a doua cladiri pe strada Aubagne din…

- Echipele de interventie au gasit pana acum cinci corpuri neinsufletite sub daramaturile a doua cladiri prabusite luni in orasul francez Marsilia. E vorba de trei barbati si doua femei. Patru alte persoane sunt date disparute.

- Cadavrul unei femei si cele a doi barbati au fost descoperite in ruinele imobilelor prabusite in cartierul foarte popular Noailles, a anuntat procurorul Marsiliei, Xavier Tarabeux.Cautarile, la care au participat peste 120 de pompieri, au continuat pentru gasirea de supravietuitori. In…

- Corpurile a doi barbati si o femeie au fost gasite sub daramaturi in urma prabusirii a doua cladiri in orasul Marsilia din sudul Frantei, a anuntat brigada locala de pompieri, in timp ce cautarile pentru gasirea altor potentiale victime continua, ...

- Corpurile a doi barbati si o femeie au fost gasite sub daramaturi in urma prabusirii a doua cladiri in orasul Marsilia din sudul Frantei, a anuntat brigada locala de pompieri, in timp ce cautarile pentru gasirea altor potentiale victime continua, relateaza Reuters.

- Corpurile a doi barbați și a unei femei au fost gasite sub molozul celor doua cladiri care s-au prabușit luni in orașul francez Marsilia, a spus brigada locala de pompieri, in timp ce cautarile continua, pentru a verifica daca și alte persoane se afla sub daramaturi, relateaza Reuters.

- Au fost momente de groaza in centrul Marsiliei, Franta, cel putin doua persoane, trecatori,au fost ranite dupa ce doua cladiri invecinate s-au prabusit in centrul orasului Marsilia, pe o strada din cartierul popular Noailles, relateaza AFP.

