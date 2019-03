Stiri pe aceeasi tema

- Numindu-i „comunisti” pe membrii partidelor aflate la guvernare, senatorul liberal Florin Citu le cere acestora sa opreasca atacul asupra capitalului privat, „cea mai mare ticalosie”, echivalenta cu subminarea economiei nationale.

- Bugetul de stat va pierde 2,26 miliarde de lei pe an, ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 114/2018 din sectorul gazelor naturale, au declarat, marti, reprezentantii Asociatiei Romane a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA), intr-o conferinta de presa, noteaza agerpres.ro. …

- OUG 114 adoptata la finalul lunii decembrie 2018, a introdus taxe semnificative/ cerințe de capital extreme asupra unor sectoare economice, aceste masuri afectând puternic profitabilitatea companiilor din energie, telecom, banci și putând merge pâna la eliminarea de pe piața, a societaților…

- „Creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile in infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile in educație (2 miliarde lei), investițiile in aparatura medicala (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri etc)…

- "Creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile in infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile in educație (2 miliarde lei), investițiile in aparatura medicala (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri…

- PSD a trimis vineri ”un mesaj special” catre Klaus Iohannis, în contextul publicarii bugetului pentru 2019, deși președintele nu s-a pronunțat înca pe subiectul proiectului propus de guvernarea actuala.”Creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului…

- Senatorul PNL Florin Citu avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca urmeaza taxe noi, intrucat in luna ianuarie guvernul a incercat sa imprumute 2.9 miliarde lei, insa a imprumutat doar 1.4 la scadente diferite dar la dobanzi in crestere, iar anul trecut a platit doar pe dobanzi 13 miliarde lei.Romania…

- Asociația Româna a Companiilor de Explorare și Producție Petroliera (ROPEPCA) considera ca prevederile OUG 114/2018 vor avea efecte negative asupra întregii economii și a sectorului de producție a gazelor naturale din România. Pierderile directe ale bugetului de stat se ridica la cel…