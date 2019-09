In cursul acestei nopti, intre orele 20.00 si 8.00, echipele Citadin SA vor face reparatii, in functie de conditiile meteorologice, pe soseaua Pacurari intre rond Pacurari si intrarea in parcarea hipermarketului Kaufland. In perioada mentionata circulatia rutiera va fi restrictionata pe cele trei benzi de circulatie de intrare in oras dinspre Valea Lupului, iar autovehiculele vor putea circula pe cele trei benzi de iesire din Iasi. Facebook