Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Tinel Gheorghe i-a spus lui Eugen Nicolicea, cel care-l inlocuiește pe Liviu Dragnea in fruntea Camerei Deputaților, ca sta ca o ”cocota batrana”. Social-democratul i-a taiat microfonul și i-a spus: ”Va rog sa va ocupați locul in banca dupa ce va retrageți cuvintele jignitoare. Daca nu,…

- Comisia juridica, al carei președinte este deputatul PSD de Vrancea, Nicușor Halici (FOTO), si cea pentru administratie publica ale Camerei Deputaților au hotarat cu majoritate de voturi adoptarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali. Cele doua…

- Pe fondul recentelor nemultumiri si proteste cu suspendarea activitatii anuntate in mai multe zone ale tarii, pe fondul adoptarii OUG 7, care aduce modificari legilor justitiei, Eugen Nicolicea a sustinut, de la Parlament, faptul ca, potrivit regulamentelor, acestia “au dreptul sa-si exprime opinii”,…

- Deputatul PSD și vicepreședinte al Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea, a declarat ca magistrații care și-au suspendat temporar activitatea incalca legea și ca sunt pasibili de inchisoare. „Legea romana nu lasa loc de interpretari in ceea ce privește prevederile potrivit carora suspendarea activitații…

- Deputatul USR Cristina Pruna a declarat, luni, in plenul Camerei Deputaților, la ora Guvernului, unde a fost invitat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ca prin OUG 114 va profita compania rusa Gazprom.„Prin OUG 114 am ajuns un importator de energie la preturi record, ati lovit in securitatea…

- Acuzații extrem de grave lansate de deputatul PSD Catalin Radulescu la adresa USR. Acesta a explicat, miercuri, ca a fost depusa plangere la Parchetul General impotriva inițiativei „Fara penali in funcții publice”. Social - democratul acuza ca peste 500.000 de semnaturi au fost falsificate de USR.Citește…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat ca va propune, in Comitetul Executiv al partidului, suspendarea presedintelui Klaus Iohannis pentru 7 zile pentru ca, in acest timp, cel care detine interimar functia sa semneze pentru numirea ministrilor. „Daca ma invita in Comitetul Executiv o sa propun acest…

- Deputatul USR Stelian Ion si vicepresedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Eugen Nicolicea, au avut un schimb de mesaje de Craciun, acestea fiind facute publice de catre Stelian Ion, insotite de comentariul „Hai sa nu fim ipocriti! Macar de sarbatori".