Cioloş: PSD va continua să scadă simţitor. Cetăţenii s-au trezit, nu mai acceptă incompetenţa, corupţia, hoţia, minciuna ”Observ, in ultima vreme, din ce in ce mai multe atacuri, murdare si nefondate, la adresa mea si a PLUS, venite tocmai din partea celor care reclama, in spatiul public, dezbinarea, ura si interesele care, sustin ei, au pus stapanire pe Romania. Am un mesaj pentru ei: poporul roman intelege pe deplin realitatea si jocurile politice ale celor care incearca, cu orice pret, sa ramana la putere. Cetatenii s-au trezit, nu mai accepta incompetenta, coruptia, hotia, minciuna si lipsa bunului-simt cu care cei de la PSD au incercat, de-a lungul timpului, sa-i obisnuiasca”, a scris, sambata seara pe Facebook,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

