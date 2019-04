Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii italieni de la „La Repubblica” relateaza despre situația Laurei Codruța Kovesi, candidatul principal la functia de procuror-șef al UE, punand-o in contextul situației politice din Romania, unde se afla la putere un partid descris in cuvinte aspre: corupt, care iși spune social-democrat,…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției (foto: realitatea.net) La 8 martie, la Slobozia, in fata femeilor din Partidul Social Democrat, Liviu Dragnea anunta publicul national ca o iubeste pe Irina Tanase. Nu si pe Laura Codruta Kovesi, din motive binecunoscute. Pana sa ajunga la Slobozia si sa jure iubire…

- Liviu Dragnea – „un bugetar care a devenit un mare potent financiar” – asa il vede Victor Rebengiuc pe liderul PSD, in timp ce crede ca Iohannis este un om corect, cinstit si intelectual, „ceea ce nu este cazul la Dragnea”. Marele actor a facut aceste aprecieri, sambata, la emisiunea „In fata ta”, de…

- „Maine, conferinta presedintilor, respectiv liderii grupurilor politice, vor valida echipa de negociere a Parlamentului European (PE), adica cei doi presedinti ai comisiilor LIBE si CONT. Acesti doi negociatori vor intalni viitoarea presedintie, cea finlandeza. Cum e un singur nume si cum e de asteptat…

- Reacție incendiara din ALDE. Europarlamentarul Sophie in 't Veld, membru in Comisia LIBE susține ca Romania se comporta nedemn incercand sa o saboteze pe Laura Codruța Kovesi in cursa pentru șefia Parchetului European."Romania nu se comporta demn de presedintia UE, iar Guvernul de la Bucuresti…

- Oficial german: „Kovesi este predestinata pentru funcția de procuror-șef european” Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Germaniei, Gunther Krichbaum, i-a solicitat ministrului roman de Justiție, Tudorel Toader, sa o sprijine pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef…

- Publicația The Guardian relateaza despre incercarea Romaniei de a-și sabota propriul candidat, Laura Codruta Kovesi, pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Personajul care incearca sa impiedice alegerea fostei șefe a DNA este chiar cel care a obținut demiterea ei, adica ministrul Justiției…

- The Guardian publica un articol pe tema opozitiei ministrului Justitiei Tudorel Toader fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror - sef european. Laura Codruta Kovesi si-a castigat reputatia de „tar al anticoruptiei“ in Romania pentru incercarile indraznete de a inlatura coruptia in…