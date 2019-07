Cioloș anunță oficial: Tandem USR-PLUS pentru președinte și premier. Iohannis, lăsat în ofside Dacian Cioloș a declarat sambata la Bacau ca PLUS vrea ca alianța cu USR sa intre in viitoarele alegeri cu o candidatura in tandem pentru posturile de președinte și prim-ministru. Fostul premier a anunțat ca saptamana viitoare PLUS va stabili criteriile de desemnare a celor doi candidați. "Colegii de la USR deja se gandesc sa aiba un candidat pentru prezidențiale, ne gandim și noi. Ne gandim nu doar la candidatul pentru prezidențiale, dar și la un candidat pentru postul de premier, in perspectiva in care obiectivul nostru este sa formam o majoritate parlamentara care sa poata sa guverneze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

