Cine sunt semifinaliștii de la Românii au talent, sezonul 9 Vineri seara, 10 mai, s-au incheiat preselecțiile sezonului 9 al show-ului Romanii au talent. Cei patru jurați au ales semifinaliștii. Juriul de la emisiunea Romanii au talent, de la Pro TV, a ales vineri seara semifinașiștii care vor concura live in 17 și 24 mai. Marea finala a show-ului va avea loc in data de 31 mai. Au fost aleși 19 semifinaliști, carora li se vor alatura cei cinci concurenți care au primit Golden Buzz. In semifinalele emisiunii au ajuns trupele Acro Duo (acrobati), Azeri Brothers (artisti de circ), Dui Sienna (acrobati), Corul de Copii al Operei Nationale, cantaretii Anton… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

