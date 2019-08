Cine poate modifica OUG 114 şi legislaţia offshore. Anton Anton: Nu vreau să fac speculaţii Doar Parlamentul mai poate modifica Ordonanta de Urgenta 114/2018 si Legea offshore si nu exista niciun fel de intentie la nivelul Guvernului de a face acest lucru, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte. "(OUG - n.r.) 114 este in Parlament, in comisie si toate amendamentele pe care si noi, si altii, am fi dorit sa le aducem la 114, respectiv OUG 19, sunt acolo. Deci este in puterea Parlamentului sa o modifice", a spus Anton, prezent la conferinta Focus Energetic. Lucrurile stau la fel si in ceea ce priveste o eventuala modificare a Legii operatiunilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

