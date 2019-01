Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei iesene Grajduri, Constantin Zamfirache, a fost identificat in trafic conducand baut. Zamfirache este cel mai longeviv primar din judetul Iasi si unul dintre cei mai vechi din tara, exercitand in prezent al saptelea mandat.

