- In cadrul unei reuniuni a partidului sau, Zingaretti a spus ca tratativele in desfasurare cu Miscarea 5 Stele (M5S) 'sunt si raman dificile si nu sunt o simpla plimbare in parc''. ''Un rezultat este deja clar: (liderul partidului Liga, Matteo) Salvini, care a fost principalul protagonist si poate…

- Ipoteza unui guvern format din Partidul Democrat (PD, centru-stanga) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) s-a consolidat luni seara in Italia, cu o serie de declaratii optimiste si un ritm strans al reuniunilor potrivit Agerpres La aproape trei saptamani dupa ce seful Ligii (extrema-dreapta), Matteo…

- Ipoteza unui guvern format din Partidul Democrat (PD, centru-stanga) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) s-a consolidat luni seara in Italia, cu o serie de declaratii optimiste si un ritm strans al reuniunilor. La aproape trei saptamani dupa ce seful Ligii (extrema-dreapta), Matteo Salvini,…

- 'Criza trebuie rezolvata cu o decizie clara si intr-un timp scurt' a declarat presedintele Mattarella, dupa consultarile purtate in ultimele doua zile cu formatiunile politice. Mattarella a mai spus ca va tine noi consultari marti, dupa care va 'trage concluziile si va lua deciziile necesare' .…

- Italia comemoreaza un an de la prabusirea viaductului rutier Morandi din Genova, soldata cu 43 de morti la 14 august 2018, ceremonia de miercuri urmand sa aiba loc in contextul crizei politice declansate de Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), prin ruperea de facto a coalitiei de guvernare…

- Suveranismul este o atitudine de izolare. Sunt ingrijorat pentru ca auzim discursuri care seamana cu cele ale lui Hitler in 1934. 'Noi mai intai. Noi... noi': sunt ganduri care infricoseaza', a subliniat Suveranul Pontif, in interviul acordat cotidianului din Torino, fara a mentiona numele vreunui…

- Uniunea Europeana ar trebui sa permita Italiei sa reduca taxele si sa investeasca in economia verde pentru a stimula avansul PIB-ului, a afirmat luni vicepremierul Luigi Di Maio, liderul Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem), transmite Reuters. Di Maio se va întâlni în cursul zilei de…

- ​Daca guvernarea Italiei nu a fost niciodata ușoara, nici acest guvern - o coaliție între Mișcarea de 5 Stele (M5S) și Liga - nu a avut niciodata o viața ușoara, adevarul este ca de la alegerile europene între partenerii de coaliție atmosfera este, dupa cum au prezis și analiștii, insuportabila,…