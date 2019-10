Cinci persoane, UCISE într-o stațiune de schi din Austria Poliția austriaca investigheaza moartea suspecta a cinci persoane. Crimele au avut loc peste noapte. Cinci persoane au fost ucise in statiunea de schi Kitzbuehel din regiunea Tirol, din vestul Austriei. Suspectul a fost reținut, a informat agenția austriaca de presa APA, citand poliția, potrivit Mediafax. Presa locala, citand informațiile oferite de poliție, a comunicat ca faptașul era un barbat de 25 de ani care a intrat in casa familiei fostei sale iubite și a impușcat cinci persoane - tanara și noul ei iubit, precum și pe parinții și fratele ei. Ulterior, barbatul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

