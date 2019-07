Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, soldat cu patru persoane ranite, dintre care doua sunt copii, a avut loc joi seara, in jurul orei 21.30 in municipiul Aiud. „Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre doua autoturisme in municipiul Aiud, sunt 4 victime, conștiente și…

- Un accident rutier soldat cu patru victime, a avut loc astazi, 12 iunie 2019, in jurul orei 14.00, in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba Iulia cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD TIM. „Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea și…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 16.00, pe DC 47 in apropiere de intrarea in localitatea Cut, cu doua autoturisme implicate. Trei persoane au fost ranite iar in momentul transmiterii acestei știri circulația este blocata pe un sens de mers. SMURD Sebeș intervine la un accident rutier…

- Astazi, 10 iunie 2019, in jurul orei 17.00, la Oarda de Sus a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații primite de la ISU Alba, au intervenit Detașamentul de pompieri Alba Iulia cu o autospeciala, descarcerarea, o ambulanța TIM și o ambulanța SMURD.…

- Sapte persoane, printre care si un copil, au fost ranite intr un accident rutier petrecut miercuri seara, pe DN 13E, in zona Campu Frumos, in apropierea municipiului Sfantu Gheorghe, conform Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie IJP Covasna, Nicoleta Tolvaj…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane s-a produs in aceasta dimineața, pe DN 1, in zona Șibot. „SMURD Cugir intervine la un accident rutier cu doua victime neincarcerate, un auto implicat, petrecut pe DN 1, in zona Șibot”, a transmis reprezentantul ISU Alba. Știre in curs de actualizare……

- Accident, astazi, pe Drumul National 1. Traficul este blocat in zona localitatii Vistea. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romaneinformeaza ca pe DN 1 Brasov – Sibiu, la kilometrul 253+500 m, in zona localitatii Vistea, judetul Brasov, a avut loc o coliziune fata-spate intre doua…

- Un barbat de 55 de ani, din localitatea Glodeni, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut, vineri dimineata, controlul asupra autoturismului intr o curba usoara de pe un drum comunal, langa Pacureni, si a intrat in coliziune cu un autobuz cu 25 de pasageri la bord, ranind usor patru dintre…