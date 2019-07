Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor pentru aceasta licitație a fost marți, 30 iulie 2019, ora 15:00. In acest termen au fost depuse 5 oferte, dupa cum urmeaza: Asocierea SWS Engineering Spa (Italia) – SYSTRA (Franța) – METRANS Engineering SRL (Romania)Asocierea Explan SRL (Romania) …

- Termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor pentru aceasta licitație a fost marți, 30 iulie 2019, ora 15:00. În acest termen au fost depuse cinci oferte, deși primarul Emil Boc anunțase, la mijlocul lunii iulie, ca 21 de firme s-au înscris pentru realizarea studiilor de prefezabilitate…

- Proiectul de amnistie si restructurare a datoriilor fiscale poate starni controverse, insa este important sa observam situatia de ansamblu din Romania. La finalul anului 2018 existau datorii fiscale restante de aproximativ 30 mld lei. Dintre acestea, doar aproximativ 0,5 mld lei…

- Cea mai mare parte a exporturilor romanesti se indreapta catre tarile din Vestul Europei, Franta, Germania, Italia si Regatul Unit absorbind 57% din bunurile si serviciile catre Uniunea Europeana si 44% din totalul exporturilor (adica aproximativ 37,2 miliarde de euro pe parcursul anului 2018), rezultand…

- "Putem spune ca nu au existat atacuri sau dezvaluiri majore ale hackerilor, ci numeroase rapoarte de campanii de dezinformare, in principal prin roboți și conturi false", a declarat comisarul responsabil de securitate al UE, Julian King, la WELT AM SONNTAG. Potrivit lui King, tendința este…

- Romania a exportat in primele doua luni ale acestui an cereale in suma de 373,4 milioane euro, cu 33,3% mai mult comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de porumb au totalizat 190,863 milioane euro, reprezentand 1,7% din…

- Babel Fast - Festivalul Artelor Spectacolului Targoviste (FAST) ajunge, in anul 2019, la cea de-a IX-a editie. Votr participa artisti din 19 de tari: Cehia, Polonia, Rusia, India, Italia, Belgia, Algeria, Franta, Scotia, Germania, Japonia, Anglia, Islanda, Israel, Coreea de Sud, Lituania, Macedonia,…

- Proiectul introducerii metroului în zona metropolitana Cluj, Gilau – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu, care are ca scop descongestionarea traficului în Cluj-Napoca, zona metropolitana și care poate crea premisele unei dezvoltari sanatoase a…