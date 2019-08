Stiri pe aceeasi tema

- Medicul de garda de la spitalul de Psihiatrie de la Sapoca a fost amendat de Direcția de Sanatate Publica pentru ca a internat un alt pacient in același pat cu Nicolae Lungu, barbatul care a atacat 13 persoane cu stativ de perfuzii, relateaza Mediafax. „Luni a fost incheiat procesul verbal. A fost aplicata…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a depus luni la Parchetul General o plangere penala in legatura cu amenintarile pe care le-ar fi primit in ultima perioada. "Astazi ma voi afla la Parchetul General pentru a adauga informatii care sa ajute procurorii sa faca lumina in cazul Alexandrei,…

- Intr-o declarație de presa, Sorina Pintea a mai anunțat ca un al cincilea pacient a decedat duminica noaptea. Este vorba despre o femeie de 88 de ani. A facut un stop cardio respirator. ”Am finalizat ancheta in ceea ce privește abordarea actului medical și respectarea condițiilor pentru pacienții…

- Social-democratii au reactionat la acuzatiile senatorului PNL Florin Citu, potrivit caruia Ministerul de Finante si Comisia de Prognoza au masluit datele rectificarii bugetare, si spun ca liberalii dezinformeaza in mod constient populatia. Mai mult, PSD anunta ca va face o "plangere penala…

- Avocatul familiei Saramat, cea care a crescut-o pe Sorina, a depus, la Sectia Speciala o plangere pe numele procuroarei Maria Piturca, pe care o acuza de rapire, constituire grup infractional organizat. Aparatorul spune ca plecarea minorei din tara i-a luat prin surprindere.

- Soții Sacarin, cei care au adoptat-o pe Sorina, au depus plangere penala impotriva Procurorului General interimar al Romaniei și a procurorului care ancheteaza cazul, Mihaela Moraru-Iorga, din cadrul Secției de anchetare a infracțiunilor din justiție.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti ca luni a fost oprita apa calda in sectoarele 2, 3 si 4 din Bucuresti, iar din acest motiv a depus plangere penala, precizand ca a venit la PSD sa discute cu premierul Viorica Dancila despre aceste probleme.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca, ieri, a fost oprita apa calda in București, in sectoarele 2, 3 și 4, iar din acest motiv a depus plangere penala. Firea a spus ca a venit la PSD sa discute cu premierul Viorica Dancila pentru rezolvarea acestei probleme.”Am facut un efort și…