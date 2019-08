Cinci mesaje Ro-Alert joi seara valabile pentru Iași. Arbori căzuți, incendii, inundații Joi seara au fost emise cinci mesaje Ro-Alert valabile pentru judetul Iasi, avertizarile fiind de cod portocaliu de vijelii si ploi torentiale. Reprezentantii ISU Iasi au intervenit pana la aceasta ora pentru: - mutarea a patru copaci cazuti pe strada sau pe masini; - ridicarea a opt stalpi de telefonie si unul de electricitate in Bals; - scoaterea apei din pasajul Galata in care se impotmolisera doua masini; - un incendiu la un tablou electric si la (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

