- Cinci kilograme de substanța ce pare a fi mercur a fost ridicata, duminica dimineața, de polițiști, dintr-o ghena de gunoi din municipiul Ramnicu Valcea. O ancheta a fost declanșata in acest caz, informeaza Mediafax.Purtatorul de cuvant al Poliției Valcea, Corina Baștinariu, a declarat ca…

