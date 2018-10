Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au acordat un nou termen in dosarul in care doi politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia, acuzati de luare de mita, au fost condamnati in prima instanta la cate doi ani de inchisoare cu suspendare. Noul termen a fost stabilit pentru data de 29 noiembrie.…

- Patru pacienti au primit o noua sansa la viata, in doar doua zile, in urma unor operatii complicate de transplant. Interventiile au fost realizate cu succes de medicii de la Spitalul Republican. Un bolnav a primit ficat nou, iar altor trei li s-au transplantat rinichi.

- Britanicul Geraint Thomas, caștigatorul en-titre din Turul Franței, a fost victima unui jaf luna trecuta, in Birmingham: i-a fost furat trofeul dus la Paris. Lance Armstrong, americanul cazut in dizgrație, a facut o gluma pe seama rutierului de la Sky. Americanul in varsta de 47 de ani i-a scris: "G-nasol,…

- Caz halucinant in Salaj, unde un arbitru a fost lovit si apoi prin de gat de un jucator. In ciuda celor intamplate, jucatorul, pe numele sau Marian Silaghi a primit doar patru etape de suspendare.

- Un motociclist teribilist a primit o lectie de viata de la un politist. Tanarul a fost tras pe dreapta dupa ce a fost filmat in timp ce conducea cu viteza si facea cascadorii pe o sosea din judetul Botosani.

- Barbatul care a spanzurat un caine in Campia Turzii a incheiat acord de recunoaștere a vinovației. Pentru uciderea animalului a primit 6 luni de inchisoare, dar pentru ca mai avea o condamnare din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Birocratia si prejudecatile moldovenilor continua sa fie o piedica in salvarea multor pacienti care asteapta sa le fie prelevate organele. In prezent, aproximativ o suta de persoane au nevoie de un transplant de ficat sau rinichi.

- Fostul halterofil bulgar Damian Damianov, vicecampion mondial in 2002, a decedat, duminica, la varsta de 39 de ani, informeaza Reuters. Suspendat pe viata in 2004, pentru dopaj, Damianov este al patrulea halterofil bulgar care moare inainte sa ajunga la batranete, conform agerpres.Reprezentantii…