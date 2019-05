Presedintele organizatiei Mures a Partidului National Liberal, senatorul Cristian Chirtes, a declarat vineri, intr-o intalnire cu presa, ca, deocamdata, nimeni nu are curajul in Romania sa inceapa sa scrie un proiect de lege a presei, care ar putea fi un plus pentru toata presa din Romania. "In presa eu am incredere, este intr-adevar o putere in statul roman, asa cum este in fiecare stat al Uniunii Europene. Trebuie muncit mult la modul in care cei din presa trebuie sa aiba anumite drepturi si sunt convins ca o lege a presei trebuie sa inceapa sa fie fie scrisa de oameni din domeniu, de asociatiile…