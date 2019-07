Chirieac, despre alegerile prezidențiale: Asta va fi cea mai mare problemă, dacă Barna va câștiga Dacian Cioloș a lansat un atac la adresa premierului Viorica Dancila, in timpul conferinței de presa de duminica, la cateva minute dupa ce alianța USR-PLUS a anuntat ca Dan Barna este candidatul pentru functia de presedinte, iar Dacian Cioloș pentru functia de prim-ministru, dar si ca a fost semnat un acord in acest sens. Dacian Cioloș pare sa isi fi luat in serios rolul de premeir, iar Dan Barna pare sa fie un nou presedinte care tace, dupa cum observa Antena 3, cel putin in coferința de presa sustinuta astazi. "Tonul neobisnuit al domnului Dacian Cioloș, care era in general… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

