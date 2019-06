Chinezii au început să cumpere cantităţi RECORD de banane Potrivit datelor publicate de Administratia vamala chineza, in luna mai a acestui an importurile de banane au atins un nivel record de 227.199 de tone, astfel ca importurile totale de fructe si nuci au ajuns la 720.000 de tone, de opt ori mai mult decat in luna mai a anului trecut. Constransa de trenul arabil limitat si o ciuperca distructiva pentru banane, cunoscuta sub denumirea de boala Panama, China a devenit din ce in ce mai dependenta de importurile de banane provenite din Asia de Sud-Est si America Latina. Cererea de banane beneficiaza de pe urma cresterii veniturilor si a popularitatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80.000 de persoane au fost evacuate dupa seismul cu magnitudinea 6 produs luni seara in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, in care 13 persoane au murit si alte 220 au fost ranite, relateaza joi Xinhua.

- China și Statele Unite au reluat discuțiile comerciale înainte de o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul sau chinez Xi Jinping în cadrul summitului G20, scrie Mediafax, citând Reuters. Liderul de la Casa Alba a declarat marți ca cele…

- In perioada 8-18 iunie 2019, Lotul National U16 al Romaniei (jucatori nascuti in 2003) va participa la Turneul International „Dream Cup 2019 – Japan”. Competitia sportiva se va desfasura in Japonia, la Sendai. La acest turneu a fost convocat sa participe si sportivul Jeler Bogdan, component al echipei…

- Autor: Florentin SCALETCHI Republica Kazakhstan reprezinta locul in care vechiul intalneste noul si unde semnele de civilizatie occidentale se imbina armonios cu vechile traditii. Bucataria traditionala a Kazakhstanului, specifica unui popor nomad, este axata pe preparate din carne de cal…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) continua sa perceapa semne de incetinire a activitatii economice in majoritatea tarilor membre, o tendinta care se prelungeste de mai multe luni si este, in special, evidenta in Germania si Italia. În Raportul său lunar privind indicatorii…

- Referitor la apariția in spațiul public a unor informații cu privire la scumpirea carnii de porc și a celei de pasare, MADR face urmatoarele precizari: Referitor la prețul carnii de pasare și oua In conformitate cu documentele emise de Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania, prețul carnii de pasare…

- Vehiculul condus de varstnic a lovit un grup de pietoni care traversau o intersectie si s-a oprit intr-o masina de gunoi. Cele doua persoane aflate in stare critica dupa accidentul survenit in cartierul Ikebukuro in jurul orei locale 12:30 sunt o tanara in jur de 20 de ani si un copil de doi ani,…

- O echipa de cercetatori din China si Statele Unite a creat maimute modificate genetic, purtatoare a unei gene umane importante pentru dezvoltarea cerebrala, si a constatat ca animalele prezentau o dezvoltare a creierului similara oamenilor, relateaza marti Xinhua. Oamenii de stiinta au identificat mai…