China. Războiul economic, efecte dramatice Razboiul comercial cu SUA a afectat economia chineza, care a inregistrat in trimestrul trei din 2018 cel mai lent ritm de crestere anuala din 2009, in timpul crizei financiare globale, transmit DPA si Reuters.



In perioada iulie - septembrie 2018, PIB-ul Chinei a urcat cu 6,5%%, fata de un avans de 6,7% in trimestrul doi din 2018, a anuntat vineri Biroul National de Statistica. Analistii intervievati de Reuters se asteptau la o expansiune de 6,6% in trimestrul trei din 2018. Dificultați pe plan extern



In primele noua luni din acest an, a doua economie a lumii a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

