Stiri pe aceeasi tema

- Decizia survine la o zi dupa ce Washingtonul a anuntat includerea pe o lista neagra a 28 de organizatii guvernamentale si companii chineze, din aceleasi motive. Secretarul de stat Mike Pompeo s-a referit la o serie de presupuse abuzuri, printre care 'detentii in masa in lagare de internare (...)…

- Barbatul de 37 de ani locuia la Timișoara alaturi de femeia cu care traia de mai mulți ani in concubinaj. Aveau impreuna un baiețel de patru ani, iar in ultima perioada nu se mai ințelegeau. Partenera de viața ar fi vrut sa il paraseasca, iar miercuri se pare ca l-a anunțat ca il scoate afara…

- O inregistrare realizata de o drona si postata anonim pe Youtube saptamana trecuta arata o scena zguduitoare din China. Sute de prizonieri legati la ochi si incatusati sunt coborati dintr-un tren de catre politistii chinezi, in ceea ce pare a fi un transfer de detinuti in provincia Xinjiang, scrie The…

- Oamenii legii au depistat patru soferi care au consumat cantitati apreciabile de alcool inainte de a se urca la volan, acestia fiind cercetati acum pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului.

- Numarul persoanelor arestate si inchise in Xinjiang a crescut semnificativ in zece ani, conform datelor oficiale, Beijingul intarindu-si supravegherea in aceasta regiune din nord-vestul Chinei marcata de tensiuni cu musulmanii, care sunt majoritari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Conform…

- SUA au acuzat oficial luni China ca si-a slabit deliberat moneda, yuanul, dupa ce aceasta a atins pragul simbolic de 7 yuani pentru un dolar. Gestul Chinei amplifică şi mai mult tensiunile între cei doi giganţi economici şi nervozitatea pieţelor, relatează AFP, preluată…

- Politistii din Caracal au devenit recent extrem de prompti. Mai nou, îi iau la secție și îi amendeaza pe cei care se strâng în fața casei lui Gheorghe Dinca, din Caracal. Motivul? Protesteaza și le aduc injurii agenților.

- ”Cea mai mare parte” a musulmanilor internati in lagare de reeducare in Xinjiang, in nord-vestul Chinei, au fost eliberati si au gasit locuri de munca, a dat asigurari marti un oficial regional de rang inalt, insa fara sa furnizeze cifre in acest sens, relateaza AFP, potrivit news.ro.Experti…