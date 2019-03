China - Doi morţi şi 17 persoane date dispărute în urma unei alunecări de teren produsă în nordul ţării Doua persoane au decedat si alte 17 sunt date disparute in urma unei alunecari de teren care s-a produs vineri seara in China si a condus la prabusirea a doua cladiri rezidentiale, conform relatarilor media locale, citate de DPA.



Alunecarea de teren a afectat cladirile si o baie publica din localitatea Zaoling din Linfen, potrivit agentiei chineze Xinhua.



Cel putin unsprezece persoane au fost scoase in viata de sub cladirile daramate, situate la 720 de kilometri nord-est de Beijing.



Peste sase sute de persoane participa la operatiunile de cautare si salvare.AGERPRES/(AS… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au decedat si alte 17 sunt date disparute in urma unei alunecari de teren care s-a produs vineri seara in China si a condus la prabusirea a doua cladiri rezidentiale, conform relatarilor media locale, citate de DPA. Alunecarea de teren a afectat cladirile si o baie publica…

- Un tribunal din provincia Fujian din estul Chinei a condamnat marti la moarte un barbat care in decembrie a atacat trecatori cu un cutit, apoi a furat un autobuz si a intrat cu el in multime, informeaza Xinhua, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda inedita de a face rost de bani! Cat cere…

- "Sute de oameni urmareau un meci de volei vineri seara cand o explozie a zguduit terenul, provocand moartea a patru persoane si ranirea altor 20", a declarat Barfaki pentru Xinhua.Toate victimele sunt civili, intre care si copii, a adaugat oficialul.La randul sau, un purtator…

- Patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite intr-o explozie produsa vineri in timpul unui meci de volei in districtul Tala-o-Barfak din provincia Baghlan, in nordul Afganistanului, a declarat sambata guvernatorul districtului, Abdul Ahad Barfaki, relateaza Xinhua. "Sute de oameni urmareau…

- O alunecare de teren care a lovit un sat din provincia indoneziana Java de Vest inainte de Anul Nou s-a soldat cu 31 de morti si doi disparuti, a informat duminica un oficial local, citat de DPA. Operatiunile de cautare si salvare sunt inca in curs de desfasurare la sapte zile dupa ce o alunecare de…

- Producatorul de armament Norinco, o companie chineza de stat, a postat pe site-ul sau o inregistrare video care arata, timp de cateva secunde, lansarea unei bombe. Aceasta se prabuseste peste o prerie, producand o uriasa minge de foc si nori de fum negru. Pe retelele de socializare, agentia oficiala…

- Cel putin doua persoane au murit si 41 sunt inca date disparute dupa ce o alunecare de teren a ingropat 30 de case intr-un sat din provincia indoneziana Java de Vest, a anuntat marti un oficial citat de dpa, potrivit Agerpres. Alunecarea de teren a lovit satul Sirnaresmi, din districtul Sukabumi,…

- Douazeci si sase de persoane au decedat in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor declansate de o depresiune tropicala care a provocat ploi torentiale in estul Filipine, au anuntat duminica reprezentanti ai politiei si serviciilor de urgenta, citati de DPA. Peste 22.000 de persoane…