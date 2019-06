Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au protestat vineri pe langa ONU fata de vizita, considerata "foarte deplasata", a responsabilului sau pentru combaterea terorismului in provincia chineza Xinjiang, afirmand ca aceasta risca sa legitimeze campania de represiune a Beijingului impotriva comunitatilor musulmane, relateaza…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…

- Ministrul chinez al apararii, Wei Fenghe, a criticat duminica SUA pentru sprijinul pe care il acorda Taiwanului, pe care Beijingul il considera drept provincie renegata si pentru operatiunile pe care le efectueaza in Marea Chinei de Sud, pe care guvernul chinez o revendica aproape in totalitate, potrivit…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a avertizat vineri Germania ca ar putea pierde accesul la informații secrete din SUA în cazul în care utilizeaza tehnologia Huawei pentru rețelele 5G, informeaza agenția de știri Reuters preluata de Mediafax.Aflat într-un turneu european,…

- Liderul chinez Xi Jinping a remodelat Armata de Eliberare a Poporului intr-o forta care se apropie vertiginos de nivelul fortelor armate americane si in unele cazuri, chiar l-a intrecut. O victorie a Americii in fata unui eventual razboi regional cu Beijingul nu mai este asigurata, noteaza Reuters intr-o…

- Autoritatile ruse au decis sa elibereze aproape 100 de balene tinute in captivitate in Orientul Indepartat, a anuntat luni guvernatorul provinciei Primorie, potrivit agentiei de presa TASS, citata de Reuters. Imagini cu acele balene, obligate sa traiasca inghesuite in tarcuri amenajate…

- Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei, a precizat postul CCTV pe retele sociale. Alte sapte persoane ranite au fost internate in spital, a adaugat sursa, fara sa ofere vreun detaliu despre eventualul motiv al soferului.In noiembrie,…

- Un sofer a intrat vineri intentionat cu masina in multime intr-un oras din centrul Chinei, omorand sase persoane inainte de a fi impuscat de politie, a anuntat televiziunea nationala, relateaza AFP. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei,…