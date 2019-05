China a creat o aplicaţie de recunoaştere facială a urşilor panda China a dezvoltat o aplicatie ce permite oamenilor de stiinta sa identifice ursii panda in mod individual gratie unei tehnologii de recunoastere faciala, a anuntat vineri agentia de presa China Noua, citata de AFP.



Cercetatorii chinezi au creat, de asemenea, o baza de date ce contine peste 120.000 de fotografii si 10.000 de videoclipuri cu ursi din specia panda urias, care le va permite sa identifice mai usor aceste animale.



"Aplicatia si baza de date ne vor ajuta sa colectam informatii mai precise si mai ample despre populatia de panda, repartizarea lor geografica, varstele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

