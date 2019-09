Mascota Jocurilor se numeste 'Bing Dwen Dwen', a anuntat marti comitetul de organizare in capitala Chinei, potrivit agentiilor Xinhua si AFP.

In chineza, 'bing' inseamna 'gheata', iar 'dwen dwen' inseamna 'robust' si 'vioi'. Acest panda are 'o inima de aur si iubeste tot ce este legat de Jocurile de iarna', a scris pe Twitter comitetul de organizare pentru a-si explica alegerea. Beijing va deveni in 2022 primul oras din lume ce organizeaza atat Jocurile Olimpice de vara (in 2008 - n. r.), cat si cele de iarna.

Comitetul de organizare de la Beijing a anuntat ca va investi 1,5 miliarde…