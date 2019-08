Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul-șef de poliție Bogdan Despescu este unul dintre favoriții pentru preluarea funcției de șef al Inspectoratului General al Poliției Romane, potrivit unor surse din cadrul IGP. Numele buzoianului Despescu apare alaturi de cel al chestorului Liviu Vasilescu, de asemenea in carți pentru șefia IGP.…

- Ministrul de Interne Nicolae Moga a anunțat, sambata seara, ca dupa demiterea șefilor de la IPJ Olt, gestionarea situației din acest județ va fi preluata de comisarul șef Vasile Armașu, din cadrul IGPR. ”La propunerea Poliției Romane il imputernicesc pe domnul comisar-șef Vasile Armașu sa gestioneze…

- Persoana care ar fi omorat-o pe fetita Estera, in zona Cuprom, in urma cu mai bine de un an, ar fi un minor in varsta de 17 ani. Fata de acesta a fost dispusa masura retinerii, transmit reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures. “In urma cercetarilor efectuate in legatura cu infractiunile…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj au depistat un cetatean italian, in varsta de 69 de ani, urmarit international pentru fapte comise in Italia. La data de 20 iunie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, cu sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale Cluj și ai Directiei…

- Marcel Lepa, ucigasul politistului Cristian Amariei, a fost capturat de catre politisti, marti dimineata, in localitatea timiseana Remetea Mare, in urma activitatilor informativ-operative desfasurate de politisti, anunta surse judiciare. Acesta prezinta plagi prin impușcare, care dateaza cel mai probabil…

- Modul in care cei de la IPJ Timiș au organizat acțiunea de prindere a condamnatului cu inchisoarea Ionel Marcel Lepa este anchetat acum de mai marii Poliției Romane. Adjunctul șefului IGPR, Florian Dragnea, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca „daca se va constata ca au existat…