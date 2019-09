CFR: Două trenuri au fost redirecționate din cauza deraierii unui vagon de marfă Deraierea unui vagon a determnat CFR sa cupleze și sa redirecționeze trenurile IR 1676 si 75-2 pe ruta ocolitoare Arad - Timisoara - Lugoj - Ilia - Simeria, stație din care cele doua trenuri isi vor relua traseul normal, pentru mentinerea continuitatii traficului intre Simeria și Arad. La aceasta ora personalul feroviar acționeaza intre stațiile Ilteu și Savarșin, in zona trecerii la nivel de la km 550+400, pentru repunerea pe sina a unui vagon deraiatde un boghiu, anunța CFR SA intr-un comunicat. Citește și: Gigi Becali și-a chemat fina in fața judecatorilor- Suma uriașa pe care i-o… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

