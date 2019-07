Stiri pe aceeasi tema

- Billel Omrani (26 de ani) a reușit „dubla" in victoria cu Astana din Gruia, scor 3-1 in cadrul preliminariilor Ligii Campionilor și a contribuit și la autogolul kazahilor. Vezi AICI desfașurarea partidei La finalul partidei, Omrani nu și-a atribuit meritele acestei victorii și a marturisit ca nu se…

- CFR Cluj s-a calificat in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-1), formatia Astana din Kazahstan, in mansa a doua a turului I preliminar. In prima mansa, Astana a castigat cu 1-0. In faza urmatoare, CFR Cluj va evolua cu campioana…

- CFR Cluj s-a calificat in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-1), formatia Astana din Kazahstan, in mansa a doua a turului I preliminar. In prima mansa, Astana a castigat cu 1-0. In faza urmatoare, CFR Cluj va evolua cu…

- CFR Cluj a pierdut primul meci cu Astana, din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, scor 0-1. Edi Iordanescu (41 de ani), fostul antrenor al „feroviarilor" a analizat eșecul din Kazahstan. Edi Iordanescu, actualmente la Gaz Metan Mediaș, a fost demis anul trecut de pe banca celor de la CFR Cluj dupa…

- Astana - CFR Cluj, primul meci din turul I al preliminariilor Champions League, va fi, in cele din urma, transmis la TV in Romania. Look Plus e postul care va difuza partida. Partida tur dintre Astana și CFR se va disputa marți, 9 iulie, la Nur-Sultan, in Kazahstan, de la ora 16:00, pe Look Plus și…

- Turnir intre Hagi si Boloni Echipa CFR Cluj va intalni formatia israeliana Maccabi Tel Aviv in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece in prima runda de formatia Astana. Daca va ajunge in turul doi preliminar, CFR Cluj va juca prima mansa acasa, la 23 sau 24 iulie, si returul in deplasare,…

- Echipa CFR Cluj va intalni formatia israeliana Maccabi Tel Aviv in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece in prima runda de formatia Astana.Daca va ajunge in turul doi preliminar, CFR Cluj va juca prima mansa acasa, la 23 sau 24 iulie, si returul in deplasare, la 30 sau 31…

- CFR Cluj iși afla astazi adversara din turul II preliminar al Ligii Campionilor. Tragerea la sorți va fi liveTEXT pe GSP.RO, de la ora 13:00. In primul tur, campioana Romaniei va da peste Astana (Kazahstan); Meciurile din primul tur vor avea loc pe 9/10 și 16-17 iulie, prima manșa urmand sa se joace…