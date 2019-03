CFR Călători a înregistrat scăderi pe toată linia în 2018 ​Raportul de activitate al CFR Calatori pe anul trecut indica scaderi ale tuturor indicatorilor, atât în ceea ce privește numarul de trenuri și de vagoane cât și al numarului de calatori transportați. Compania a modernizat doar 24 de vagoane, iar numarul total de vagoane folosite a scazut cu 50. &"Din analiza evoluției traficului de calatori pe 2018 comparativ cu anul 2017, se constata o ușoara scadere. Acest fapt este cauzat într-o mare masura, atât de conditiile meteo nefavorabile din lunile de iarna, care au condus la suspendarea circulatiei unor trenuri pe câteva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

