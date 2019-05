CEZ vrea sa-si vanda activele din Romania si din alte zone. Care este strategia. CEZ are in judetul Constanta cel mai parc eolian

Grupul CEZ din Cehia intentioneaza sa si vanda activele in Romania, Bulgaria, Turcia si Polonia ca parte a strategiei sale de concentrare pe piata ceheasca, potrivit directorului general Daniel Denescaron;, citat de Econ.bg, preluat de novinite.com "In cadrul acestei noi strategii, dorim sa parasim Bulgaria in urmatorii ani. De asemenea, intentionam sa ne retragem din Romania, din Turcia vom pleca si in Polonia, unde avem doua centrale electrice pe baza de carbune pentru a reduce dioxidul d ...