CEZ: Vânzarea activelor din România va începe în octombrie şi ne dorim să fie finalizată în 2022; nu ne grăbim Grupul ceh de utilitati CEZ va incepe procesul de vanzare a activelor din Romania in luna octombrie si isi doreste ca transferul sa fie finalizat sau aproape de finalizare in anul 2022, au declarat, luni, pentru AGERPRES, reprezentantii companiei. Aceasta dupa ce, luni dimineata, CEZ a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca lanseaza o testare de piata cu privire la procesul de transfer al activelor din Romania. Intrebati de AGERPRES daca acest lucru inseamna demararea procesului de vanzare, oficialii companiei au raspuns: "Testarea de piata precede invitatia pentru primirea unei oferte neangajante,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

