CEZ poate incepe vanzarea activelor din Romania dupa ce a obtinut 335 milioane de euro in Bulgaria

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul de telefonie mobila Vodafone Group urmeaza sa primeasca aprobarea Comisiei Europene pentru tranzactia de 22 de miliarde de dolari vizand preluarea activelor Liberty Global Plc din Germania si Europa Centrala, inclusiv Romania, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse din apropierea acestui…

- Pe 27 si 28 mai, GPeC SUMMIT, cel mai important eveniment de e commerce si marketing online din Europa Centrala si de Est, a intins covorul rosu in centrul Bucurestiului pentru elita profesionistilor din online din Romania, Bulgaria, Ungaria, Cehia si Polonia. Peste 1000 de specialisti in digital marketing,…

- Luni, directorul general Daniel Benes a anuntat ca CEZ si-a planificat vanzarea activelor din Romania, Bulgaria, Turcia si Polonia, ca parte a strategiei de a se concentra pe piata din Cehia. Benes a adaugat ca vanzarea acestor active ar putea aduce companiei "mai multe zeci de miliarde de coroane".CEZ…

- Romania si-a pastrat pozitia in clasamentul celor mai competitive economii din lume in 2019, clasandu-se pe locul 49 din 63 de tari, potrivit celei de-a 30-a editii a raportului Institutului pentru Management si Dezvoltare (IMD) din Lausanne (Elvetia). Astfel, Romania se situeaza in fata…

