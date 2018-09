CExN PSD. Rădulescu: Să suporte rigorile "Sunt din grupul celor care il sustine pe presedinte, asa cum cred ca o sa-l sustina peste 70-80% din persoanele prezente, iar ceilalti trebuie sa justifice deficitul de imagine pe care ni l-au produs prin aceste scrisori, prin aceste discutii, lucru pe care puteau sa le faca foarte simplu in Comitetul Executiv fara sa fie nevoie de scrisori sau de tot felul de chestiuni de genul acesta. Trebuie sa ne spuna mai multe lucruri, trebuie sa ne spuna, in primul rand, ce au vrut sa zica in momentul in care au spus ca noi suntem in razboi cu DNA, cu societatea civila, sa ne spuna daca DNA… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

