- „Astazi am procedat la audierea domnului senator Bodog in cadrul cererii de efectuare a urmaririi penale solicitate de Parchetul General. A fost o audiere in care domnul Bodog si-a prezentat punctul de vedere. A raspuns la intrebarile mai multor senatori. A clarificat din punctul de vedere…

- Comisia Juridica a Senatului a decis, marti, cu 5 voturi pentru, 2 contra si doua abtineri sa propuna plenului Senatului sa nu ceara urmarirea penala a fostului ministru PSD Florian Bodog. DNA il acuza pe Bodog de angajari fictive la Ministerul Sanatații in 2017-2018, cand a condus ministerul.…

- Senatorii juriști il audiaza, la ora transmiterii acestei știri, pe fostul ministru al Sanatații Florian Bodog (PSD) dupa ce procurorii DNA au cerut urmarirea sa penala pentru abuz in serviciu și fals intelectual in perioada in care a fost ministru (2017-2018). Bodog a venit singur la audieri, fara…

- Comisia Juridica a Senatului are, la ora transmiterii acestei știri, o discuție cu ușile inchise cu senatorul PSD Florin Bodog, fost ministru al Sanatații in 2017-2018, pentru care DNA cere urmarirea penala. Șeful comisiei, Robert Cazanciuc, a spus ca discuțiile se desfașoara fara prezența presei…

- A intrat in linie dreapta in Parlament cererea DNA de urmarire penala a senatorului PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatații in 2017-2018. Procurorii il acuza de angajari fictive la minister.Biroul Permanent al Senatului a fixat termen pe 16 septembrie pentru senatorii juriști sa emita…

- Comisia juridica a Senatului discuta, luni, de la ora 11.00, asupra solicitarii Parchetului General pentru inceperea urmaririi penale in cazul senatorului PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual.„Adresa…

- Comisia juridica a Senatului se va intruni saptamana viitoare, luni sau marti, in sedinta pentru a discuta preliminar solicitarea Parchetului General in cazul senatorului Florian Bodog, a declarat presedintele comisiei, Robert Cazanciuc.CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru nopti caniculare: Cum sa te racoresti…

- Biroul Permanent al Senatului va lua in discuție, luni, de la ora 16.00, cererea DNA pentru urmarirea penala a fostului ministru al Sanatații Florian Bodog cu privire la savarșirea infracțiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual, conform Mediafax.Astfel conducerea Senatului va transmite…