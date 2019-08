Stiri pe aceeasi tema

- Scoaterea micului dejun din alimentația zilnica doar ca sa slabiți nu e o idee buna, zic nutriționiști. Nici eliminarea lactatelor. Nutriționiștii nu recomanda dietele in care consumați puține calorii deoarece incetinesc metabolismul, iar la finalul regimului corpul va arde puține calorii. Acest lucru…

- Cum sa te simți fericit și sanatos in fiecare zi:12 sfaturi importante care te vor convinge sa le incerci Puteți imparți conceptul de sanatate in diferite categorii. Acestea ar putea include sanatatea fizica, mentala, emoționala și comportamentala. Exista lucruri pe care orice persoana le poate face…

- Dave Lancaster, in varsta de 45 de ani, obișnuia sa manance zilnic carnați, chipsuri, placinte și sa bea vin in fiecare zi, scrie kfetele.ro. Astfel a ajuns, in 2016, sa cantareasca 217 kilograme, relateaza Fox News. Citeste si Anamaria Prodan, tinuta TRANSPARENTA la un eveniment monden. S-a…

- Cercetatorii americani au descoperit o metoda unica, care poate ține fumatorii departe de țigari. Inspirarea unui miros placut ar putea fi suficienta pentru a suprima dorința de a fuma, cel puțin temporar. Aceasta metoda ar putea fi folosita ca parte ...

- Decesul unei persoane apropiate poate provoca o scadere majora a sanatatii fizice si a bunastarii psihologice – impactul fiind resimtit pana la patru ani, iar femeile sufera mai mult in comparatie cu barbatii, arata un studiu realizat de oamenii de stiinta de la Universitatea Stirling din Scotia si…

- Trezitul dis-de-dimineata este un chin pentru majoritatea oamenilor. Un profesor de la prestigioasa Universitate Oxford din Marea Britanie merge si mai departe. Omul de stiinta sustine ca programul de munca sau cursurile care incep inaintea orei 10.00 sunt o adevarata metoda de tortura, cu efecte cat…

- Desi este o bautura cu numeroase beneficii, specialisti atrag atentia cu privire la cantitatea de cafea consumata zilnic. Aceasta poate provoca o crestere a tensiunii arteriale, principala cauza a bolilor de inima.

- Cercetatorii au descoperit, printr-un nou studiu în care au analizat date din ultimul deceniu, ca cu cât este mai în vârsta tatal, cu atât exista riscuri mai mari pentru nou-nascuți.