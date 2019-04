Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a ajuns la un acord cu Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) pentru inchiderea unui litigiu referitor la mesajele pe care le publica pe Twitter, care prevede ca va cere acordul consilierului juridic al companiei pentru toate mesajele referitoare…

- "Pot sa anunt 'robotaxiurile' autonome pentru anul urmator, cu un grad ridicat de certitudine", a declarat Elon Musk, cu ocazia unei reuniuni cu rol de prezentare in fata investitorilor a proiectelor si ambitiilor pe care Tesla le are in domeniul vehiculelor autonome, informeaza AFP. Ideea lui are…

- Compania miliardarului Elon Musk a trimis o echipa de investigatori la Shanghai, dupa ce pe Internet a aparut un clip video care arata cum o masina electrica Model S izbucneste in flacari intr-o parcare subterana. „Dupa ce am aflat despre incidentul din Shanghai, am trimis imediat o echipa. Suntem in…

- Un judecator federal din Manhattan a ordonat vineri directorului general al Tesla, Elon Musk, si Comisiei americane pentru bursa si valori mobiliare (SEC) sa se intalneasca cel putin o ora pentru a incerca sa raspunda ingrijorarilor agentiei referitoare la mesajele pe care le publica miliardarul…

- La numai cateva zile dupa ce a prezentat oficial noul SUV electric Model Y, Tesla anunța ca se pregatește pentru inca o lansare in cursul acestui an. Elon Musk, șeful companiei americane, a publicat pe rețeaua de socializare Twitter un teaser cu un viitor pick-up electric. Interesant este ca imaginea…

- Autoritatile din Las Vegas au decis sa incredinteze construirea unui tunel subteran pentru vehicule de mare viteza unei companii detinute de miliardarul sud-african Elon Musk. Excentricul miliardar, fondatorul Tesla, doreşte ca acest proiect să devină operaţional "până…

- Comisia pentru Bursa și Valori Mobiliare (SEC) a cerut unui judecator sa-l rețina pe fondatorul Tesla pentru ca ar fi incalcat ințelegerea cu ei. Bloomberg raporteaza ca Elon Musk a incalcat intelegerea incheiata pe 16 octombrie 2018, care prevedea ca miliardarul trebuie sa ceara aprobarea de la Tesla…

- Calatoria inapoi spre Terra va fi gratis, daca nu te poti acomoda pe Planeta Rosie scrie Digi24. Elon Musk, miliardar si fondator al unor companii precum PayPal, Tesla, SpaceX sau The Boring Company, a mentionat ca pretul calatoriei spre Marte va fi influentat in mare masura de numarul de doritori.…